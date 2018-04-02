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نيويورك تايمز: وقوع أسلحة متطورة في أيدي "طالبان" يضع قواتنا في أفغانستان أمام معضلة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:41 ص
أسلحة متطورة في أيدي
أسلحة متطورة في أيدي "طالبان"
أ ش أ
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن حركة طالبان التي كانت سابقا توصف بأنها مجموعة من المسلحين المتمردين ضعيفي التجهيز، تهاجم بشكل متزايد الآن القوات الأمنية في أنحاء أفغانستان مستخدمة تقنية حديثة متمثلة في نظارات رؤية ليلية وأسلحة ليزرية يقول مسؤولون عسكريون أمريكيون إنها إما مسروقة من القوات الأفغانية أو الدولية أو تم شراؤها من السوق السوداء.

وأوضحت الصحيفة – في تقرير نشرته الأحد – أن هذه الأجهزة تسمح لطالبان بمناورة القوات تحت جنح الظلام حيث تقوم بتعقب المروحيات التابعة للتحالف الدولي في أفغانستان، أو أشعة الليزر تحت الحمراء الموجودة في البنادق الأمريكية ، أو حتى تحركات ضباط الشرطة المحليين أثناء الليل.

وأضافت أنه مع إمكانية الرؤية الجديدة التي أتيحت لحركة طالبان في ساحة المعركة، زادت الحركة من هجماتها الليلية على القوات من عام 2014 إلى عام 2017 بأكثر من الضعف، وفقا لمسؤول عسكري أمريكي أفاد للصحيفة بهذه البيانات الداخلية الخاصة بالبنتاجون شرط عدم الكشف عن هويته، مضيفة أن عدد الأفغان الذين أصيبوا أو قتلوا خلال الهجمات الليلية خلال تلك الفترة تضاعف بما يرقب من ثلاثة أمثال.

وأبرزت الصحيفة أن هذا الأمر أجبر القادة العسكريين الأمريكيين على إعادة النظر في الكم المحدود الذي يتيحونه لقوات الأمن الأفغانية من أجهزة الرؤية الليلية، مشيرة إلى أن القادة الأمريكيين قلقون من أن عدم إمداد القوات الأفغانية بهذه المعدات باهظة التكلفة يضعها أمام عوائق تقنية، قد تؤدي إلى عواقب قاتلة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن القادة العسكريين الأمريكيين ظلوا محجمين لسنوات عن إمداد أفراد الجيش وضباط الشرطة الأفغان من الدرجة الأولى بمعدات الرؤية الليلية تلك في ظل قلقهم من تفشي الفساد بين أفراد منهم، ونقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن تلك الأجهزة عادة لا يزود بها سوى الصفوة من قوات الكوماندوز الأفغانية ووحدات المهام الخاصة التابعة للشرطة.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد بارنو وهو جنرال متقاعد قاد العمليات الحربية الأمريكية في أفغانستان من عام 2003 إلى عام 2005، قوله إنه بوقوع تلك المعدات في أيدي طالبان، يدخل المسلحون في اتجاه تسلحي أوسع، مما سيمثل مشكلة وسيستلزم تغيير الطريقة التي تعمل بها القوات الأمريكية.

وكشفت الصحيفة عن وثائق حصلت عليها ولم تكشف عنها من قبل تظهر أوجه القلق بشأن زيادة قدرات طالبان على أرض المعركة عقب 16 عاما من الحرب الأمريكية في أفغانستان والجهود التي يبذلها القادة العسكريون الأمريكيون لكبح جماحها.. كما كشفت الوثائق عن أن الجيش الأمريكي بدأ في إرسال طرز أقدم من معدات الرؤية الليلية لوحدات الجيش الأفغاني العادية تقدر تكلفة كل وحدة منها حوالي 3 آلاف دولار أمريكي، حيث أرسلت الدفعات الأولى من هذه المعدات لوحدات أمنية جنوب أفغانستان ضمن برنامج تجريبي استمر لمدة شهر كانت نتيجته فقدان أعداد منها وعدم استخدامها بكفاءة نظرا لأن القوات غير مدربة على استخدامها، وأفادت حينها القوات الأفغانية أن الأعداد المفقودة من تلك المعدات كانت خسائر في أرض المعركة.

وأرسلت دفعة أخرى العام الماضي لوحدات أمنية أفغانية أخرى، وكانت النتائج هذه المرة فقدان عدد أقل بكثير وانخفاض ملحوظ في الخسائر في الأرواح بين القوات الأفغانية.. وقالت الصحيفة إنه رغم هذا النجاح مازال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمد الجيش بأكمله بهذه المعدات أم لا.

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