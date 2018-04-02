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فن

نيكولا معوض يصور "طلعت روحى" فى الجمالية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:13 ص
نيكولا معوض
نيكولا معوض
أحمد إبراهيم
يعكف حاليا الفنان نيكولا معوض على تصوير دوره فى مسلسل "طلعت روحى" وذلك بمنطقة الجمالية حيث من المقرر أن يتم التصوير بها 3 ايام تقريبا.

المسلسل يعرض بإحدى القنوات الفضائية المشفرة وتدور أحداثه فى إطارٍ اجتماعى كوميدى، وتنشأ الكوميديا من خلال الأحداث وليس اعتمادًا على الإفيهات وما غير ذلك، حيث تدور أحداثه من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانًا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدًا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها.

مسلسل "طلعت روحي" يشارك فى بطولته انجى وجدان، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطى، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامي رزق الله.

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