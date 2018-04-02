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فن

كولين تريفورو يتولى إخراج الجزء الثالث من "Jurassic World"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:12 ص
كولين تريفورو
كولين تريفورو
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "Jurassic World" أن يتولى اخراج الجزء الثالث من الفيلم كولين تريفورو، حيث من المقرر أن يشارك "تريفورو" فى كتابة الفيلم إلى جانب إميلى كارمايكل وهو العمل الذى اخرج الجزء الاول منه ستيفن سبيلبرج.

العمل تدور قصته بعد أحداث الجزء السابق منه والذي انتهي بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التي وقعت عليها الأحداث في محاولة لإنقاد عدد من الحيوانات التي تبقت على الجزيرة بعد اطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.

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