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فن

يحيى الفخرانى فى مرسى علم من أجل "بالحجم العائلي"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:09 ص
الفنان يحيى الفخرانى
الفنان يحيى الفخرانى
أحمد إبراهيم
يقضي الفنان يحيى الفخرانى تصوير دوره فى مرسى علم ومن المقرر أن يعود الى القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة ويشارك فى تصوير عدد من المشاهد.

ومن ناحية أخرى يقوم المخرج سعد هنداوى الذي يتولى إخراج عدد من المشاهد كوحدة ثانية تصوير المشاهد الخارجية التى لا يظهر فيها الفخرانى والتى يتم تصويرها في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن "بالحجم العائلى" من إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ويشارك فى بطولته كوكبة من الفنانين على رأسهم ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

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