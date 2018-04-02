بسام راضي: الرئيس شدد على تغطية الطرق الجديدة بخدمات المحمول .. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى أمس وزير الاتصالات وكانت مقابلة مهمة جدا، وتم بحث عدد من الموضوعات أهمها توجيه كل الدعم لقطاع الاتصالات.



وأكد راضي في مداخلته الهاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تغطية الطرق الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا والتي تصل إلى 7000 كم تماما بخدمات المحمول، كونها أحد عوامل الأمان للمواطن على الطريق.



وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الاتصالات طرح مشروع قاعدة البيانات المتكاملة MDM، والتي ترتكز عليها كل الخدمات الرقمية ومشروع التحول الرقمي وتطوير المؤسسات والخدمات الخاصة في قطاع الاتصالات لكل من الصحة والتعليم والخدمات والأحوال المدنية، والتي ستحدث طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تلك القاعدة على وشك الانتهاء منها في أغسطس القادم.