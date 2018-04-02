بسام راضي: وزيرة السياحة عرضت على الرئيس خطة طموحة للنهوض بالقطاع .. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اجتمع أمس مع كلا من وزير الآثار ووزيرة السياحة واللواء كامل الوزيري ورئيس الوزراء.



وأوضح راضي في مداخلته الهاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع كان بشأن المتحف المصري الكبير، والذي شارف على الانتهاء، وهو أحد أكبر المتاحف في العالم على مساحة 1000 م مربع، وسيضم تقريبا 100 ألف قطعة أثرية وهو رقم كبير جدا، وسيحتوي مجمع به محلات تجارية وقاعة مؤتمرات، وسيكون إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر.



وأوضح راضي، أنه تم مناقشة مشروع تطوير المنطقة الأثرية في الأهرام، والتي تشمل نزلة السمان وهضبة الأهرام، وسوف يتم معالجة جميع السلبيات الموجودة بها بحيث تكون منطقة عالمية تليق بمكانة الهرم والمنطقة الأثرية.



ولفت راضي، إلى أن الفترة الماضية تأثرت السياحة بسبب ظروف المنطقة والتوترات السياسية، ولكن معدلات السياحة آخذة في الارتفاع وهناك خطة طموحة عرضتها وزيرة السياحة خاصة بتطوير الوزارة وقطاعاتها والانفتاح مع الشركات وعملية الترويج والتسويق لقطاع السياحة، والرئيس السيسي أبدى كل الدعم من الدولة لقطاع السياحة نظرا لأهميته.