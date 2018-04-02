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الأوقاف تطلق الفوج الـ18 بمركز أبو بكر الصديق

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
تطلق وزارة الأوقاف فعاليات الفوج الثامن عشر بمركز أبو بكر الصديق بالإسكندرية في الفترة من ١٢ إلى ١٥ أبريل الجاري ٢٠١٨م للإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين.

وأضافت الوزارة، أن المشاركة في المعسكر تعد من قبيل تكريم المشاركين على حسن الأداء والتميز الوظيفي ، وتحفيز العاملين على تحقيق أعلى معدلات الأداء المتميز بما يتناسب والمهام الموكلة إليهم، فيشترط في المرشح أن يكون من المتميزين أداء وخلقا وانضباطا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

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