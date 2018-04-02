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إخراج 1146 مسلحا من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من دوما إلى إدلب

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:18 ص
إخراج 1146 مسلحا
إخراج 1146 مسلحا من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من دوما إلى إدل
ذكر موقع روسيا اليوم أن السلطات السورية أنهت عملية إخراج المئات من مسلحي "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى إدلب.

وصرح مصدر عسكري لوكالة "سانا" بأن 1146 مسلحا من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم نقلوا على متن 24 حافلة من دوما، عبر ممر مخيم الوافدين، إلى إدلب.

وأضافت الوكالة أن الحافلات غادرت مساء اليوم بإشراف الهلال الأحمر السوري باتجاه إدلب بعد أن أخرج المسلحون وعائلاتهم في وقت سابق اليوم من داخل مدينة دوما.

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