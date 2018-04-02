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مستشفى شبين الكوم التعليمي تنظم مؤتمرها السنوى الخامس .. الأربعاء

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:28 ص
مستشفي شبين الكوم
مستشفي شبين الكوم التعليمي تنظم مؤتمرها السنوى الخامس
محمد احمد
يعقد مستشفى شبين الكوم التعليمي، بمحافظة المنوفية، مؤتمرها السنوى الخامس يوم الأربعاء المقبل بعنوان "مكافحة العدوى بين الوقت والمأمول" تحت رعاية الدكتور هاني نصر رئيس هيئة المستشفيات التعليمية والدكتور محمد طاحون مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد عامر سكرتير المؤتمر، ان المؤتمر يناقش سبل وإجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد، أن المؤتمر سيحاضر به أساتذة متخصصين من مستشفى ٥٧٣٥٧ ومنظمة اليونيسيف وهيئة المستشفيات التعليمية وجامعة المنوفية ومعهد الكبد ويرأس المؤتمر الدكتور وائل بكير مدير ادارة التدريب بالمستشفى.

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