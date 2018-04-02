رئيس نادي الاتحاد: محمد عمر سبب تقدم الفريق

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الفريق كان يمر بظروف فنية سيئة قبل مجيء محمد عمر المدير الفني للفريق والذي كان السبب الرئيسي في عودة الفريق الى مكانه.



وأضاف مصيلحي، في تصريحات فضائية أن الفوز الذي حققه الفريق أمام منافسه المصري والتي انتهت بهدفين دون رد تحقق بعد غياب طال لمدة زمنية كبيرة وذلك نتيجة لمجهود المبذول للمدير الفني ولاعبي الفريق.



وأكمل أنه يوجد اتفاق كبير مع محمد عمر المدير الفني للفريق وسيكون متواجد الموسم القادم دون وجود اي خلافات.

