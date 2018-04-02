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رياضة

الصباحي حكمًا لمباراة الإسماعيلي والزمالك .. ونور الدين للأهلي وطنطا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:27 ص
محمد الصباحي
محمد الصباحي
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم "الاثنين" ضمن الأسبوع الثلاثين لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاسماعيلي والزمالك : محمد الصباحي ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، ومحمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من أحمد الغندور وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

الأهلي وطنطا : إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل مصطفى، ومحمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد صابر حكمًا خامسًا.

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