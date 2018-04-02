الصباحي حكمًا لمباراة الإسماعيلي والزمالك .. ونور الدين للأهلي وطنطا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم "الاثنين" ضمن الأسبوع الثلاثين لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



الاسماعيلي والزمالك : محمد الصباحي ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، ومحمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من أحمد الغندور وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.



الأهلي وطنطا : إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل مصطفى، ومحمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد صابر حكمًا خامسًا.

