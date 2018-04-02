شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وهارتوج فيشير Hartwig Ficher مدير المتحف البريطاني، مساء أمس معرضا فنيًا مؤقتًا تحت عنوان "تصوير مصر على الزجاج: كنوز فوتوغرافية من أرشيف وزارة الآثار"، والذي اقيم في القاعة رقم 50 بالدور الأرضي للمتحف المصري بالتحرير.



المعرض مستمر حتى 31 مايو المقبل، وحضر الافتتاح عدد من سفراء الدول الأجنبية من بينهم سفير صربيا، وسفير قبرص،ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية في مصر،والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري.



وأوضح د. هشام الليثي، مدير عام مركز تسجيل الآثار، أن المعرض يضم 21 سلبية زجاجية و6 لوحات جرافيك تحكي تاريخ التصوير في مصر ومبدعي، وذلك من خلال صور تم التقاطها لمصر عبر عدسات أهم المصورين في القرن الـ 18 والـ 19، كما يسلط الضوء علي طرق الحفاظ على السلبيات الزجاجية في وزارة الآثار، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الكاميرات القديمة التي كانت تستخدم فى أعمال التصوير على الزجاج.



وقال د.الليثي، إن المعرض الذي حرصت كاميرا موقع صدي لبلد علي حضوره، يسلط الضوء على أهم السلبيات الزجاجية التي تم حفظها وتوثيقها من خلال مشروع توثيق مصر (مارس 2017 - أبريل 2018)، في إطار التعاون بين وزارة الآثار والمتحف البريطاني، وبدعم من صندوق أركاديا.