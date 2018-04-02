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مطران الأرمن الكاثوليك : عيد القيامة انتصار لضمائرنا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
توك شو
هنأ كريكور أغسطينوس، مطران الأرمن الكاثوليك، أقباط الأرمن بليلة عيد القيامة، أو "سبت النور"، موضحًا أن عيد القيامة هو عيد الانتصار وقيامة قلوبنا وضمائرنا إلى الافضل والاحسن.

وأضاف "أغسطينوس"، خلال مداخلة له في برنامج " دفتر احوال"، على قناة " العاصمة"، أنه يعمل على نشر السلام حيث إن عيد قيامة المسيح، عيد عبوره بالبشرية إلى حياةٍ جديدةٍ.

وتحتفل الكنائس الشرقية بعيد القيامة فى الثامن من إبريل المقبل بينها الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية فى مصر، أما الكنائس الغربية فتحتفل فى الأول من إبريل، ويعود اختلاف مواعيد الاحتفال بعيد القيامة بين الشرق والغرب إلى اختلاف التقويم المتبع فى كل كنيسة وهى قضية تعود للقرن الرابع الميلادى.

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