خبير عسكري: «سيناء 2018» كشفت حجم المخطط الإرهابي لاستهداف مصر

أشاد اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبد النبي، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، ببيان الـ 17 للقوات المسلحة والذي نوه بالقضاء على 5 تكفيريين في حملة نوعية بالعملية العسكرية "سيناء 2018"، مؤكدًا أن قوات الجيش والشرطة يستمران في اكتشاف وتدمير مخازن الأسلحة الخاصة بالإرهابيين على أرض الواقع وتحت الأرض.



وأضاف "عبد النبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن تلك العملية توضح أن هدف الجماعات الإرهابية كان واضحًا في جعل مناطق معينة في سيناء قواعد لهم وملذات آمنة للعناصر الإرهابية، ويوضح أيضًا حجم المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف مصر.



وأشار إلى أن هذا المخطط الإرهابي جرى الاستعداد له والتجهيز له في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تروج المواد المخدرة وتعتبرها التجارة السائدة بالنسبة لهم.