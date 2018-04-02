سمير صبري: العالم أجمع شاهد على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية

هنأ المحامي سمير صبري، الشعب المصري بالعرس الانتخابي وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، موضحًا أن العالم أجمع شهد بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، سوى مجموعة من الخونة.



وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أنه تقدم بـ 12 بلاغا ضد سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لكتابة تقارير عن الانتخابات الرئاسية ورفعها إلى إسرائيل.



وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت طلب إبراهيم بمراقبة الانتخابات ورغم ذلك راقبها وأرسل تقارير كاذبة إلى العالم وشكك في العملية الانتخابية بالكامل، ودعا البعض إلى زيارة إسرائيل والكنيست الإسرائيلي ومجلس الوزراء الإسرائيلي.

