مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو

أكد مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن قضية التحفظ على موظفين ماليين في الزمالك ما زالت على ذمة التحقيقات.



وقال عبدالخالق، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن غدا الحكم في قضية بطلان انتخابات الزمالك الأخيرة.



وأضاف، أن القانون أعطى الفرصة للمحكوم ضده في درجة أخرى للتقاضي.



واختتم مصطفى عبد الخالق ، تصريحاته ، أنه كان من الأفضل تطبيق اللائحة الاسترشادية على جميع الهيئات الرياضية.