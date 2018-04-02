مصدر أمنى يكشف تفاصيل تصفية عنصرين إجراميين وإصابة ضابطين بسوهاج

صرح مصدر امني بأن قوات الأمن تمكنت من تصفية شخصين مطلوبين على ذمة قضايا وإصابة آخر فى تبادل لإطلاق النار فى سوهاج، كما أصيب ضابطا شرطة إثر إطلاق النار عليهما.



البداية أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج والقوة المرافقة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز، شاهدوا ثلاثة أشخاص مسلحين، وحال استيقافهم بادروا بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران.



نتج عن ذلك وفاة كلًا من نادر فتحى البدرى أحمد – 22 سنة– عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتين "سلاح نارى – سرقة بالإكراه"، وبسام كمال الديب أبو العز– 25 سنة – عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " قتل -حيازة سلاح نارى بدون ترخيص "، وإصابة عبد الرحمن على عبد العزيز وشهرته " عبده " – 21 سنة – عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة دراجة بخارية – سرقة بالإكراه "تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى تحت الحراسة اللازمة".



وضبط بحوزتهم "2"بندقية آلية و"2" بندقية FN وكمية من الذخيرة خاصة بالأسلحة المضبوطة وكمية من جوهر مخدر الحشيش.



وحال عودة القوات لتعزيز نقطة الصوامعة شرق وإثناء سيرهم على الطريق الزراعى "أسيوط/قنا" بادرهم شخص مجهول يستقل مركبة توك توك بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التى كان يستقلها القوات وتمكن من الهرب، نتج عن ذلك إصابة إثنين من الضباط "تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تحديد المتهم الهارب وضبطه.