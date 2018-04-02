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البدري فرغلي: أصحاب المعاشات لهم حق 5 علاوات سنويًا بأثر رجعي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:04 ص
البدري فرغلي
البدري فرغلي
توك شو
قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن أحقية أًصحاب المعاشات بـ 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف، حكم تاريخي وأنصف أصحاب المعاشات.

وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، أنه تم تقديم كل المستندات لإُثبات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخمسة الأخيرة، والحكم نهائي وغير قابل للتأويل أو التأجيل نهائيا.

وأكد «فرغلي» أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، وكذا أصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لما نص عليه الحكم القضائي.

وذكر أنهم سيلجأون للقضاء في حالة مماطلة الحكومة في التنفيذ لإقامة دعوى بعدم تنفيذ حكم قضائي وسيطالبون بمحاسبة وعزل أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء.

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