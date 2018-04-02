عماد أديب: "هل يستطيع المواطن تحمل فاتورة إصلاح أخرى"

قال الإعلامي عماد أديب إنه على الإعلام أن يكون على مستوى مسؤولية الحدث، وألا نذهب للمعارك الجانبية، ونركز على أن نجعل الغد أفضل.



وأضاف «أديب»، في برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، أنه "يجب أن نسعى إلى التطوير، ونترك السباب والتطاول على بعضنا"، مؤكدا: "أهم شيء أن الأربع سنوات في الإصلاح القادم أن تكون فاتورة استحقاق صندوق النقد الدولي لها أثر قليل على الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي باعتباره الحامي فقادر على ذلك".



وأوضح أن "الفاتورة الثالثة الخاصة بصندوق النقد هي الأغلى، والناس بمعجزة وعظمة شديدة تعاملت مع الشريحة الأولى والثانية، ولكن الثالثة بعد 90 يوميًا، وعلى كل شخص أن يسأل هل يستطيع الناس تحمل فاتورة إصلاح أخرى".



