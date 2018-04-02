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عماد أديب: تعديل الدستور يقاس بإنجازات الرئيس خلال الفترة الثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:28 ص
عماد أديب
عماد أديب
عمرو ممدوح
قال الإعلامي عماد أديب إن جماعة الإخوان الإرهابية مجموعة عدائية ويخلقون مناخا من المشاجرة.

وأضاف "أديب"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن الدستور عقد اجتماعي، وليس نصًا مقدسًا، وأن أي دولة تريد تعديله يكون الأمر بالاتفاق وعن طريق استفتاء، مشيرًا إلى أن "الدستور المصري جيد جدًا، وكوثيقة بديعة، ولكن غير قابل للتنفيذ".

وتابع أنه "إذا أراد الناس تعديل الدستور من جانب نوابهم، فليفعلوا كما يشاء، وأن تعديل مدة الرئيس يكون بقياس ما أنجزه في الفترة الثانية، ورغبة الناس عبر ممثليهم في البرلمان، والنقطة الثالثة هي رغبة الرئيس نفسه".

وأوضح: "لم أطالب بمدد لا نهائية لولاية الرئيس، وفي الصين حاليًا تم منح الرئيس الحالي الحكم مدى الحياة"، مضيفًا أن هناك تزويرا وتصيدا للقاءاتي في الحوارات.

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