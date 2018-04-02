مجدي طنطاوي يهنئ الأقباط: "مصر ماحدش يقدر يفتنها أبدًا"
الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:17 ص
مجدي طنطاوي
هنأ الإعلامي مجدي طنطاوي الأخوة الأقباط بـ"عيد أحمد الشعانين"، قائلًا: "كل سنة وأهلنا من الأقباط بخير وسعادة".
وأضاف "طنطاوي"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة": "إن شاء الله عيد سعيد عليهم، وتعاد تلك الأيام بكل الحب كأمة عربية وإسلامية ومسيحية"، مضيفًا: "وأن نعيش كأمة تتعامل بكل احترام وتقدير، وأن ربنا هو اللي بيفصل بينا، وهو صاحب الحق في أن يحاكمنا ويحاسبنا".
وتابع: "علينا أن نقر أن الخير الذي يدفع الأمم للأمام، والشر هو الذي يصيبنا بالتخلف والتراجع، ومصر محدش يقدر يفتتها أبدًا، وهنفضل يد واحدة"، مؤكدًا أن "مصر تكون قوية بأبنائها".