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مجدي طنطاوي يهنئ الأقباط: "مصر ماحدش يقدر يفتنها أبدًا"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:17 ص
مجدي طنطاوي
مجدي طنطاوي
محمد الصاحى
هنأ الإعلامي مجدي طنطاوي الأخوة الأقباط بـ"عيد أحمد الشعانين"، قائلًا: "كل سنة وأهلنا من الأقباط بخير وسعادة".

وأضاف "طنطاوي"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة": "إن شاء الله عيد سعيد عليهم، وتعاد تلك الأيام بكل الحب كأمة عربية وإسلامية ومسيحية"، مضيفًا: "وأن نعيش كأمة تتعامل بكل احترام وتقدير، وأن ربنا هو اللي بيفصل بينا، وهو صاحب الحق في أن يحاكمنا ويحاسبنا".

وتابع: "علينا أن نقر أن الخير الذي يدفع الأمم للأمام، والشر هو الذي يصيبنا بالتخلف والتراجع، ومصر محدش يقدر يفتتها أبدًا، وهنفضل يد واحدة"، مؤكدًا أن "مصر تكون قوية بأبنائها".

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