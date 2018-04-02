جمال بيومي: مصر استطاعت حشد العالم ضد قرار نقل السفارة الأمريكية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة وسطية تقع في وسط الأمة العربية، وتقود العالم العربي لما فيه الخير والاستقرار، موضحًا أن موقف مصر الوسطي يليق بالدولة المصرية حيث إن سياسة مصر الدائمة عدم الانحياز سواء للشرق أو الغرب.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن الإرهاب لا صديق له ومنتشر في كل مكان ومن مصلحة الجميع محاربته والوصول لمصادر تمويله، حيث إن الإرهاب لا يتوقف فقط على عناصره بل تمويله ومن يعطيه ملازًا أمنا ، ومن يروج أفكاره ومن يأوي عناصره.



وأشار إلى أن مصر استطاعت حشد العالم ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

