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التموين : اللحوم لن تزيد عن 85 جنيها في معرض أهلا رمضان

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلا رمضان" سيتم افتتاحه قبل شهر رمضان بوقت مناسب، ويكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "رمضان" في مداخلة لقناة "العاصمة"، إن "المعرض سيتضمن كافة احتياجات الشعب المصري من المواد الغذائية، ومتوقع أن يزوره أكثر من 2 مليون مواطن".

وأضاف أنه سيتم توفير السلع بأسعار جيدة وتناسب احتياجات المصريين"، متابعا: "الأسرة المصرية هي المستفيد في الآخر".

وواصل: "أسعار اللحوم لن تزيد عن 85 جنيها، وأسعار الدواجن 17 جنيها، وهذا تعهد حكومي، ولتر زيت عباد الشمس سعره 20 جنيها".

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