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رياضة

عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:32 ص
عصام عبد الفتاح عضو
عصام عبد الفتاح عضو الإتحاد المصري لكرة القدم
حسن العمدة
أثنى عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على تواجد منتخب مصر والحكم الدولي جهاد جريشة في المونديال، مؤكدًا أن ذلك يعد نجاحا للكرة المصرية.

وقال عبدالفتاح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع علي قناة "صدي البلد" ، أن جريشة تلقى دعما كبيرا من هاني أبوريدة.

وأضاف: أشكر هاني أبو ريدة على جهده الكبير مع منظومة التحكيم، وأكمل عبد الفتاح ، أنه سيتم عمل حفل كبير، وهناك مكافأة مالية مجزية في انتظار جريشة.

وواصل أن مشاركة جريشة في المونديال أهم من مباريات الدوري، وكأس العالم أهم من إدارة لقاء القمة.

وتابع، أن إدارة حكم مصري لقمة الأهلي والزمالك تتطلب توافر أجواء رياضية، مؤكدا أن الكاف يتفهم ظروف الحكام المختارون للمونديال.

ووجه النصح لـ"جهاد جريشة" بقوله: "أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة".

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