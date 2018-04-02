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مقدم قانون الأوقاف الجديد: حلول مطروحة تتضمن استبدال أراضي الوقف

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:25 ص
النائب محمد أسامة
النائب محمد أسامة أبوالمجد
عبدالصمد ماهر
قال النائب محمد أسامة أبوالمجد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون تغيير أهداف الوقف الخيرى فى الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، إن رفض الأزهر فى رأيه الشرعي فى المشروع المقدم سيتم احترامه، وسيتم العمل الآن على إعادة الدراسة لإيجاد حلول بديلة.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج "رأى عام" على قناة "ten"، أن بعض الحلول المطروحة تتضمن استبدال أراضي الوقف بحيث تكون كل قطعة أرض ذات غرض معين فى مكان واحد مثل المستشفيات والمدارس، مؤكدا أن ذلك سيتم فى الفترة المقبلة بالشراكة مع وزارة الأوقاف.

وذكر النائب أن مشروع قانون تغيير شروط الوقف من أجل حل أهم مشكلات المجتمع.

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