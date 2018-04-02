نقيب الإعلاميين: قطر تبتز المشاهد المصري

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه لا يوجد مانع في عودة ثقافة الإريال مرة أخرى لنستمتع بمشاهدة مباريات منتخبنا في كأس العالم، حال حصول مصر على حق البث الأرضي.



وقال الكنيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة"، أمس الأحد، إن قطر منحت إسرائيل حق بث مباريات كأس العالم، وتل أبيب عملت على إغراء بعض الدول العربية لبث سمومها.



وأضاف "الكنيسي" أن عملية الاشتراك في قنوات "بي إن سبورت" تحولت لابتزاز للمواطن المصري.



