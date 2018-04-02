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الفقي: السيارات الكهربائية أثبتت وجودها في السوق الخليجي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:24 ص
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
عبدالصمد ماهر
أكد أمجد الفقي، نائب مدير المبيعات والتسويق باحدي شركات السيارات، أنه يجب تقديم التحية لطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على اتخاذه قرار استيراد السيارات الكهربائية.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "ten"، أن السيارات الكهربائية أثبتت وجودها في السوق الخليجي، وذلك لعدم استخدامها البنزين وتوفير العملات للمستهلك المصري وارتفاع الضرائب على دخول السيارت الي البلد.

وأشار نائب مدير المبيعات إلى أن الشعب المصري في حاجة إلى الحياة بشكل أفضل بالبعد عن عوادم الوقود من خلال استخدام السيارات الكهربائية.

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