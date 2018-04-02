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رياضة

لاعب أهلي جدة السعودي على أبواب القلعة البيضاء

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:33 ص
عمر السومة
عمر السومة
كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مهاجم نادي أهلي جدة السعودي عمر السومة على مسئولي الزمالك للانتقال إليهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الشاطر، فى تصريحات عبر برنامجه "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن مسئولي نادي الزمالك رحب بشدة بضم نجم أهلي جدة خاصة وأن اللاعب واحد من أفضل المهاجمين العرب خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل أن مسئولي الزمالك يبحث فقط عن ممول للصفقة الكبيرة خاصة وأن عمر السومة يتقاضى مقابلا ماديا ضخما للغاية فضلًا عن إعلان اللاعب السومة أن هذا الموسم هو الأخير مع الفريق السعودي.

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