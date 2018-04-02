الصحة: 348 سيارة وعيادة متنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة

كشف الدكتور يحيي الشاذلي نائب رئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، تفاصيل مبادرة اكتشاف أمراض الضغط والسمنة والسكر.



وأضاف "الشاذلي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن وزارة الصحة توفر كافة الأدوية اللازمة لعلاج المرضى الذين يتم اكتشافهم أثناء المسح الطبي للكشف عن مرضى فيروس سي.



وقال منسق مبادرة الرئيس لإعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2020، إن المبادرة نجحت في فحص 522 ألف مواطن في جميع المحافظات، منذ أن بدأت في 13 فبراير الماضي حتى اليوم.



وأوضح أن مستمرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيها 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة.