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«مواصلات البرلمان»: البنية التحتية للسكك الحديد لم تشهد تطوير منذ عام 1950

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو ممدوح
قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الشعب المصري سيرى تطورا مختلفا بحلول عام 2022.

وقال "عبدالواحد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة"، امس "الأحد"، إن البنية التحتية في السكة الحديد منهارة ومنذ عام 1950 حتى الآن لم يحدث أي تطور ملحوظ، والتوجه الأهم الفترة الحالية أمن وسلامة الراكب.

وأضاف: "اقتحمنا المشكلة، ويتم الآن تحديد الأجزاء المنهارة من القضبان في قطارات الغلابة لتطويرها".

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