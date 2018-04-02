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الصحة: 180 مركز طب أسرة فى المحافظات للكشف عن الأمراض

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، تفاصيل البدء فى إجراء أول مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية "السكر، والضغط، والسمنة" للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها بالإضافة إلى المسح الطبى الشامل لفيروس سى من خلال 87 نقطة تمركز طبية على مستوى الـ 26 محافظة، بالإضافة إلى 180 مركز طب أسرة لضمان الوصول إلى المستهدفين.

وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن " المسح الطبى سيشمل المسح لـ 4 أمراض، ليكون أكبر مسح على مستوى العالم، حيث يستهدف 43 مليون مواطن خلال عامين والانتهاء منه 2020، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، أى حوالى 50 مليون مواطن.

وذكر أنه تم إضافة 180 مركز طب أسرة فى محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين، بجانب 87 نقطة تمركز ليصبح العدد الإجمالى 276 موقعا، لضمان الوصول للمستهدفين وإعلان مصر خالية من فيروس سى 2020.

وكشف عن مراحل الكشف على المواطن ليبدأ اولا التسجيل بالرقم القومى ويتبعها قياس الضغط والوزن والطول وسحب عينات الدم لعمل كشف السكر العشوائى وتحليل فيروس سى واخيرا يتم إعلان النتيجة فى المركز الخاص بالمريض وإبلاغه هاتفيا بإصابته من عدمه وفى حالة ثبوت الإصابة بفيروس سى يتم أخذ جواب تحويل لوحدة الفيروسات الكبدية التابعة لمحل إقامته لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى فى حالة ثبوت نتيجة ارتفاع فى ضغط الدم 90/140 ونتيجة تحليل السكر أكثر من 200 يتم تحويلهم بخطاب موجه لأقرب مستشفى علاجي.

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