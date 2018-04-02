شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

نشر النجم اللبنانى عاصى الحلانى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، صورا جديدة من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "نسايم الحرية"، برفقة نجله.



وظهر خلال الكواليس التفاف بعض الأطفال الذين يحملون علم مصر، خاصة وأن هذه الأغنية مهداة إلى مصر عقب نجاح إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية.



واختار عاصى الحلانى والمخرج جميل المغازى تصوير الكليب داخل قلعة صلاح الدين وبعض الأماكن الأثرية فى مصر، بالإضافة إلى تصوير بعض المشاهد على كورنيش النيل، وداخل إحدى المراكب النيلية، وذلك لإبراز المعالم السياحية فى مصر، ومدى جمال الأماكن الأثرية فى مصر.

