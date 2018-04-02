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فى اليوم العالمي لمرضى التوحد.. احذري 7 أخطاء في التعامل معه

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعد مشكلة التعامل مع الطفل التوحدي من المشكلات التي تعاني منها العديد من الأسر التي يوجد بداخلها أطفال متوحدون، فهى تعتبر من المهام الأكثر صعوبة فى التربية عن الأطفال الأسوياء، ما يدفع الوالدين إلى الحذر الشديد فى التعامل مع الطفل المتوحد خوفا من الوقوع فى أخطاء تربوية لا يمكن شفاؤه بسببها.

وتزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق اليوم، الاثنين، تقدم أخصائية التخاطب نيفين مسعود أهم 7 أخطاء تربوية يجب على الآباء تجنبها أثناء التعامل مع طفل التوحد وهي عبارة عن الآتى:

- تحذير الأبوين من جلوس الطفل فترات طويلة بمفرده أو أثناء مشاهدة التلفاز أو الحاسب الآلي.
- ترك الطفل وعدم التحدث معه، لذلك على الآباء التحدث مع طفل التوحد كثيرا وأن يكون التواصل بصريا ولفظيا.
- عدم إشراكه في الأنشطة الجماعية والخيرية فهذا يضعف أكثر مهارات التواصل الاجتماعي لديه.
- عدم إشراكه في الألعاب الجماعية التي تتطلب المشاركة والتفاعل فهذا يزيد من سوء حالته.
- عدم محاولة تقريب ودمج الطفل مع أقرانه ممن في نفس أعماره.
- الانتقاد الدائم ومقارنته بأقرانه أو زملائه فهذا يضعف ثقته بنفسه لذلك على الآباء تنمية الثقة بالنفس لدى طفل التوحد.
- ترك الطفل يقوم بالحركات المعتاد عليها كالدوران حول نفسه أو إصدار أصوات غير مفهومة أو استخدام أسلوب العنوة أو العقاب لكي لا يستمر فى تكرار هذه الحركات فهذا يعتبر من أخطاء التعامل مع طفل التوحد.

وقالت "مسعود" إنه يجب على الآباء إشغال الطفل دائما وعدم تركه بمفرده لفترة طويلة وزرع الثقة فى نفسه مع اتباع تدريب السلوكي مكثف لتنمية المهارات لدى الطفل لأنه لا يكتسبها دون مساعدة مثل باقي الأطفال، لذلك التدخل المبكر يفيده جدا وبالأخص إذا كانت هناك متابعة مستمرة مع أخصائي متمكن مع الحرص على ضرورة أن يتبع كل طفل نظام غذائي يتناسب معه يساعد فى تحسين صحته ككل.

وأكدت أن هناك فروقا فردية تلاحظ في جلسة التقييم يجب دراسة شخصية الطفل وعمل برنامج يتضمن أنشطة تساعد فى رفع مستواه اللغوي والمعرفي وتنمية مهاراته بما يتناسب مع إمكانياته العقلية وقدراته، أي أن يكون النشاط تدريجيا من الأسهل إلى الأصعب.
أخصائية تخاطب نفين سعود أخصائية تخاطب نفين سعود

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