حسام البدري يطالب "غالي" بالتجديد وعدم الاعتزال

قال الإعلامي إسلام الشاطر إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي تفاوض حسام غالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الاستمرار لموسم آخر.



وأضاف الشاطر، في تصريحات عبر برنامجه "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن حسام البدري المدير الفني للفريق طالب من لجنة الكرة اقناع حسام غالي للحصول علي خدماته لموسم جديد لمساندة الفريق في الموسم القادم.



وأكمل ان لاعب الفريق لديه الكثير من العروض من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.