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رياضة

الغندور: جريشة أحد حكام الساحة الأساسيين في المونديال .. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:38 ص
جمال الغندور فى مداخله
جمال الغندور فى مداخله مع الإعلامي أحمد شوبير
حسن العمدة
أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أنه توقع اختيار جهاد جريشة لكي يكون ضمن القائمة النهائية لحكام المونديال منذ أكثر من عامين.

وقال الغندور عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على قناة "صدى البلد" ، إن سياسة اختيار حكام شباب في القائمة الدولية كانت وراء ظهور جريشة.

وأضاف، أن صناعة شخصية حكم مونديالي ليست سهلة، وجريشة سيكون أحد حكام الساحة الأساسيين في مونديال روسيا.

وشدد الغندور، على أن تاريخ جريشة الحقيقي يبدأ من روسيا.

واختتم جمال الغندور ، تصريحاته ، أن مشاركة منتخب مصر في المونديال من حسن حظ جريشة.

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