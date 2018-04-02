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رياضة

الشاطر: صفقة كبيرة في الأهلي ستصبح حديث الرياضة المصرية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:41 ص
قال الإعلامي إسلام الشاطر إن هناك مفاجأة كبيرة تحدث داخل أسوار النادي الأهلي وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكستر نيوز" ان هناك صفقة كبيرة تصبح حديث الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على توقيع اللاعبين المنضمين الى صفوف الفريق.

وأكمل الشاطر ان تلك الصفقة تحت رعاية المستشار تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي.

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