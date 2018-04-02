إنارة مستشفى جامعة بني سويف باللون الأزرق بمناسبة الاحتفال بيوم التوحد .. صور





وأعرب عن سعادته لإقامة مثل هذه الندوات داخل المستشفى لتثقيف عدد كبير من المرضى والأطباء والتمريض وموجها الشكر الى قسم الطب النفسي بالمستشفى لدوره فى مساعدة عدد كبير من المرضى المترددين على المستشفى ومتابعة الاحتفالات العالمية لمثل هذه الأمراض مشيرًا الى انتشار مرض التوحد الذي يصيب الأطفال حيث زادت نسبة الإصابة بمرض التوحد لتصل إلى طفل مصاب لكل 10000 طفل سليم .

نظمت جامعة بنى سويف الاحتفالية السنوية باليوم العالمي لاضطراب التوحد مع طلاب كلية طب تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد عبد القادر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور داليا حسين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى والدكتورة مها عماد الدين رئيس قسم الطب النفسي.يأتى هذا الاحتفال في ظل اهتمام رئيس الجامعة ومتابعته لمثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى توعية جمع كبير من المواطنين بهذا النوع من المرض و مدى انتشاره و العمر الذي يصاب فيه الطفل بالتوحد مما ينعكس على مصلحة المواطن.وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات هذه الاحتفالية السنوية التى تقيمها الجامعة من حملات للكشف المبكر واللقاءات والندوات لها دور كبير فى التوعية والتشخيص المبكر للمرضى ويفيد قطاع كبير من أطباء الامتياز وقطاع التمريض من العاملين بالمستشفى الجامعي والوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة والأخصائيات الاجتماعيات بالمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة.