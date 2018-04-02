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رياضة

المدير الفنى لمانشستر سيتى: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى الإنجليزى، بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول قبل المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين بعد غد الأربعاء بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه، لكن ليفربول ليس صلاح فقط، هناك أيضًا ساديو ماني فيرمينو، إنهم لاعبون رائعون".

أضاف مدرب مانشستر سيتى، "ليفربول يلعبون بطريقة معقدة بالنسبة لنا, نحن نعلم ذلك, ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا, دعونا نرى ماذا سيحدث، ليفربول ؟ لا أعتبرها مباراة وينتهي كل شيء هي 180 دقيقة، إن لم نؤد جيدًا في الانفيلد ؟ لدينا المحاولة للرد في ملعب الاتحاد".

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت بملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث تمكن اللاعب المصري من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وعن إمكانية مشاركة سيرجيو أجويرو فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى، قال جوارديولا، "هو يتحسن يومًا بعد يوم ولكنه لم يتدرب معنا, من الأفضل أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث، وجوده مهم إن لم يكن أساسيًا سيُساعدنا وجوده على الدكة".

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