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رياضة

جهاد جريشة يكشف مميزات وجود حكم الفيديو فى المباريات .. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:45 ص
الحكم الدولي جهاد
الحكم الدولي جهاد جريشة
حسن العمدة
أوضح الحكم الدولي جهاد جريشة أنه لا يستأنف اللعب في حالة تسجيل هدف، إلا بعد تأكيد صحته من حكم الفيديو.

وقال جريشة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على قناة "صدى البلد"، نلجأ للفيديو أيضا في البطاقة الحمراء المباشرة أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المطرود بالإنذار الثاني.

وأضاف، أدرت لقاءين في مونديال الشباب 2017 دون مراجعة واحدة من حكم الفيديو مهدي عبيد.

وواصل، نلجأ للفيديو أيضا في البطاقة الحمراء المباشرة أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المطرود بالإنذار الثاني.

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