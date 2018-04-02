الصحف الكويتية: سياسة قطر خارجة عن الإجماع العربي .. القاهرة وعمان يستعدان لقمة الرياض .. المحروسة تنشئ منطقة حرة في نويبع

الرآي: مصر تصل للدور ربع النهائي في كأس العالم

القبس: سياسة قطر خارجة عن الإجماع العربي

الجريدة: تأجيل محاكمة بديع بـ"مسجد الاستقامة"

الجريدة: القاهرة وعمان يستعدان لقمة الرياض العربية المهمة جدًا

الأنباء: مصر تنشئ منطقة حرة في نويبع ضمن خطة لتنمية سيناء

الراي: اجتماع للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين



تناولت الصحف الكويتية اليوم "الإثنين" المزيد من الموضوعات الهامة علي الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك الشأن المصري.



وقالت "الراي" ان جامعة الدول العربية، أعلنت عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الثلاثاء، لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والاردن.



وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة السفير سعيد أبوعلي في تصريح، إن الاجتماع سيبحث جرائم اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضي للمطالبة بحق العودة في مسيرة تحت عنوان «مسيرة العودة الكبرى» بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام، بالإضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف أبوعلي أن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وآخرها المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة وراح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.



وأفادت "الأنباء" أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية د.سحر نصر اعلنت انشاء منطقة حرة في مدينة "نويبع" بمحافظة "جنوب سيناء" في اطار خطة "متكاملة" لتنمية شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.



وقالت نصر في بيان ان مجلس الوزراء المصري وافق على انشاء منطقة حرة في "نويبع" ليصل عدد المناطق الحرة في الدولة الى 11 منطقة بعد ان توقف انشاء تلك المناطق في مصر منذ عام 2005.



وأكدت حرص الحكومة المصرية على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج الى نمو اقتصادي ومنها شبه جزيرة سيناء وصعيد مصر مشيرة الى أن إنشاء مناطق حرة بهما "يساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة".



وأوضحت "الرآي" أن منتخب مصر لكرة القدم سوف يبلغ ربع نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 في حين سيتوج منتخب البرازيل باللقب بالفوز على اسبانيا... فكيف ذلك؟.



نشر موقع "تالك سبور" talk sport، توقعات حول المنتخبات التي ستبلغ دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي وصولا الى النهائي وبطل مونديال روسيا 2018.



واجريت التوقعات عبر "حاسوب سوبر" تم تزويده ببيانات تخص المنتخبات المشاركة (أرقام واحصاءات ونتائج المباريات الودية).



وأكدت "الجريدة" أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد «الإخوان» و6 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية «أحداث مسجد الاستقامة»، لجلسة 2 يونيو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة وإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.



وأضافت "الجريدة" أن وزير الخارجية سامح شكري عقد جلسة مباحثات موسعة، بالقاهرة أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، استعدادًا للقمة العربية بالرياض الشهر الجاري، في وقت تعلن الهيئة الوطنية، اليوم، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أشادت بها جامعة الدول العربية، بينما يواصل الجيش حملته الموسعة لتطهير سيناء من الإرهاب.



ركزت مباحثات وزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، بالقاهرة، على الاستعداد للقمة العربية المرتقبة بالرياض، بعد أسبوعين تقريبًا، والتي وصفاها بـ "المهمة جدًا"، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية بعد أحداث غزة، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن.



وتابعت "القبس" أن مصر والأردن طالبت من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين مؤكدين أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.



وأدان وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة أمس، التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأرض.



وقال شكرى إن اللجنة السداسية العربية المعنية بملف القدس تقوم بالتنسيق والتشاور مع الدول الأوروبية، ومستمرة بالسعي لتكريس مبادئ الشرعية الدولية وضرورة التزام كل الأطراف بمقررات مجلس الأمن والمطالبة بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال شكري إنه بحث مع نظيره الأردني كل القضايا الثنائية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إضافة للتنسيق استعدادا للقمة العربية المشتركة وتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.