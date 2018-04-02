نجاة مسؤول حكومي يمني من محاولة اغتيال في حضرموت

قال مصدر أمني حكومي في اليمن إن مسؤولا حكوميا نجا من محاولة اغتيال، في محافظة حضرموت "شرق".



وأضاف المصدر الأمني، لوكالة الأناضول، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على مدير شركة النفط بساحل حضرموت، محمد شريم، في مديرية الديس الشرقية.



وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن سيارة يستقلها المسلحون اعترضت سيارة شريم في جسر يثمون شرقي المديرية، ومن ثم أطلق عليها المسلحون وابلا من الرصاص، ثم لاذوا بالفرار.



وأوضح أن الهجوم أدى إلى إعطاب السيارة، فيما لم يصب المسؤول الحكومي بأي أذى.



وحتى الساعة (22: 05 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وعادة لا تتبنى أي جهة مثل هذه العمليات.



ومطلع الشهر الجاري، اغتال مسلحون مجهولون الشيخ الصوفي، عيدروس بن سميط، عقب اقتحام منزله في مدينة تريم بحضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلد العربي.



ومن حين إلى آخر تشهد بعض مدن حضرموت انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال وقتل تستهدف مسؤولين حكوميين وأفراد بالجيش والأمن ومواطنين، في ظاهرة امتدت مؤخرًا إلى أئمة المساجد ورجال الدين.



ويعاني اليمن من فوضى أمنية ضمن حرب يشهدها منذ نحو ثلاث سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.



وخلفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أغلب سكان البلد العربي الفقير بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.