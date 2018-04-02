تونس تدين الاعتداءات الإسرائيلية "الغاشمة" على المسيرات السلمية في غزة

أدانت تونس بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات "العودة الكبرى" في غزة، ووصفتها بـ"الغاشمة".



وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن تونس "تُعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المسيرات السلمية، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض؛ ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى".



وعبّرت تونس عن "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها لنضالاته من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف"، وفق البيان.



وأضاف البيان أن تونس "تجدد دعوة المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، ولسياسة القمع التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية".



واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين، الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 1500 آخرين.



وأمس السبت، نكّست السفارات الفلسطينية الأعلام على مقارها، تنفيذًا لإعلان الرئيس محمود عباس، يوم حداد وطني على أرواح "شهداء الأرض".



"ويوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.