«صدى البلد» يكشف تفاصيل إقالة رئيس هيئة التأمين الصحي

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة والسكان، صحة خبر إقالة الدكتور علي حجازي من منصبه كمساعد لوزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحي، مضيفة أن حجازي استقبل الخبر بغضب شديد وانفعال كبير، مشيرا إلى أنه فور علمه بهذا الخبر بدأ في جمع كل متعلقاته من مكتبه برئاسة الهيئة بمدينة نصر تمهيدا لإعلان القرار بشكل رسمي وتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه.



وبيًنت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تلك الإقالة جاءت بناء على توصية من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالي بشأن الخلافات الناشبة بينه وبين حجازي على خلفية الأزمة الشديدة التي نشبت بينهما بعدما أعاد وزير الصحة طبيب بني سويف الدكتور محمد يحيي الى عمله كمدير لمستشفي بني سويف للتأمين الصحي بعدما أقاله حجازي من منصبه بسبب واقعة "اللبس الكاجوال".



وكشفت المصادر أن الدكتور سهير عبد الحميد وكيل وزارة الصحة للتأمين الصحي بفرع القاهرة والمشرف على مشروع التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد عن قربها لتولي المنصب الجديد بعدما أصبح شاغرا نظرا لخبراتها العالية وسمعتها الحسنة بين أبناء الهيئة بالاضافة الي قربها الشديد من مشروع التأمين الصحي الشامل والمزمع تطبيقه على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.



وأوضحت المصادر ان الساعات القليلة القادمة ستشهد ايضا اصدار قرار رسمي بإقالة الدكتور علي حجازي من منصبه.