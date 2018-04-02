المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ



أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها أن المحطة الفضائية الصينية «تيانغونغ-1» دخلت المجال الجوي للأرض وتحترق فوق جنوب المحيط الهادئ.



كان قد حذر خبراء فضاء من سقوط مركبة فضائية صينية على الأرض، بعد نحو عامين من خروجها عن نطاق السيطرة.



ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن خبراء توقعاتهم بدخول المركبة الغلاف الجوي واصطدامها بالأرض في شهر ابريل.



وأعلنت شركة ايروسبيس أن هناك فرصة لوصول كمية صغيرة من الحطام إلى سطح الأرض، إلا أنه من غير المحتمل إصابة أحد من البشر.



وقالت الشركة "في تاريخ التحليق الفضائي، لم يتضرر أحد بسبب دخول الحطام الفضائي مجال الغلاف الجوي للأرض، ومع ذلك، يوجد احتمال ضئيل بأن تكون المركبة الفضائية محملة بمادة تسمي هايدرازين شديدة السمية."



وحذر الخبراء من لمس أي جزء من الأجراء المتساقطة في حالة وجوده على الأرض، مع تجنب استنشاق الابخرة المنبعثة.



وكانت المركبة "تيانجونج-1" قد تم اطلاقها في عام 2011، كجزء من الطموحات الصينية لإظهار نفسها كقوة عظمى في العالم.



وكانت وكالة الفضاء الأوروبية توقعت سقوط محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ-1» على الأرض في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وتزن المحطة 8 أطنان ونصف الطن وقد تسقط في مكان ما بين 43 درجة شمالا، و43 درجة جنوبا، وهو نطاق يغطي معظم الولايات المتحدة والصين وأفريقيا وجنوب أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.



وستكون روسيا وكندا وشمال أوروبا خارج نطاق سقوط المحطة التي ستعود إلى الأرض على شكل حطام.



وتوقعت أن يحترق الجزء الأكبر من هيكل المحطة عند دخولها الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك، لكن يمكن أن تسقط بعض القطع الصغيرة التي تقدر بـ10% من وزن المحطة على سطح الأرض.