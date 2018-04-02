ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:41 ص
المحطة الفضائية
المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها أن المحطة الفضائية الصينية «تيانغونغ-1» دخلت المجال الجوي للأرض وتحترق فوق جنوب المحيط الهادئ.

كان قد حذر خبراء فضاء من سقوط مركبة فضائية صينية على الأرض، بعد نحو عامين من خروجها عن نطاق السيطرة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن خبراء توقعاتهم بدخول المركبة الغلاف الجوي واصطدامها بالأرض في شهر ابريل.

وأعلنت شركة ايروسبيس أن هناك فرصة لوصول كمية صغيرة من الحطام إلى سطح الأرض، إلا أنه من غير المحتمل إصابة أحد من البشر.

وقالت الشركة "في تاريخ التحليق الفضائي، لم يتضرر أحد بسبب دخول الحطام الفضائي مجال الغلاف الجوي للأرض، ومع ذلك، يوجد احتمال ضئيل بأن تكون المركبة الفضائية محملة بمادة تسمي هايدرازين شديدة السمية."

وحذر الخبراء من لمس أي جزء من الأجراء المتساقطة في حالة وجوده على الأرض، مع تجنب استنشاق الابخرة المنبعثة.

وكانت المركبة "تيانجونج-1" قد تم اطلاقها في عام 2011، كجزء من الطموحات الصينية لإظهار نفسها كقوة عظمى في العالم.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية توقعت سقوط محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ-1» على الأرض في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وتزن المحطة 8 أطنان ونصف الطن وقد تسقط في مكان ما بين 43 درجة شمالا، و43 درجة جنوبا، وهو نطاق يغطي معظم الولايات المتحدة والصين وأفريقيا وجنوب أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

وستكون روسيا وكندا وشمال أوروبا خارج نطاق سقوط المحطة التي ستعود إلى الأرض على شكل حطام.

وتوقعت أن يحترق الجزء الأكبر من هيكل المحطة عند دخولها الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك، لكن يمكن أن تسقط بعض القطع الصغيرة التي تقدر بـ10% من وزن المحطة على سطح الأرض.

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟

إلهام شاهين تبدأ تصوير "حظر تجوال" نهاية العام

إخراج 1146 مسلحا من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من دوما إلى إدلب

شوبير يفجر مفاجأة.. «كوبر» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى مونديال روسيا.. فيديو

الزمالك يعرض "أتشمبونج ودونجا" مقابل الحصول على "محمد حمدي" من المصري

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

وزيرة الهجرة: نتابع إجراءات التحقيق في حادث وفاة مصريين بالكويت

شاهد.. رسالة محمد النني للطفل عمر نجل الشهيد الشبراوي

4 طرق للتخلص من آلام تسوس الأسنان

نائبة أمريكية ترفض الاستقالة عقب تحرش رئيس الأركان السابق بموظفات مكتبها

أمريكا تستعد لردع تركيا في منبج السورية

مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

فيديو

اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو
مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟