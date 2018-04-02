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أخبار البلد

تعرف على المرشحة الأولى لمنصب رئيس هيئة التأمين الصحي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:28 ص
سهير عبد الحميد اثناء
سهير عبد الحميد اثناء إحدي الجولات برفقة علي حجازي
محمود نوفل
بدأت الدكتورة سهير عبد الحميد ، وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة والمرشحة لمنصب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حياتها العملية "ممارس" فى عيادة مصر الجديدة ومديرًا لنفس العيادة، وذلك قبل أن تنتقل لمنصب مدير مستشفى النيل.

ثم تقلدت عبد الحميد منصب الشؤون العلاجية بمستشفى مدينة نصر، ثم نائبًا لمدير فرع القليوبية ثم عملت في منصب مدير فرع القليوبية (أ) لأشهر قليلة ثم المدير العام لإدارة العامة للتدريب بهيئة التأمين الصحى، وذلك قبل ان يتم ترقيتها الي وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة.

كما تعمل عبد الحميد في الفترة الأخيرة منصب مدير مشروعات التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد بجانب عملها كمدير لفرع التأمين الصحي بالقاهرة.

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