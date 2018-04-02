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أخبار العالم

أمريكي يعتدي بوحشية على جزائرية محجبة.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
تعدى رجل أمريكي على سيدة جزائرية محجبة بشكل وحشي من قبل، حين كانت في مستشفى «بومونت» بمدينة «ديربورن» بولاية ميشيجان.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن الفتاة التي تعرضت إلى الاعتداء مواطنة جزائرية تبلغ من العمر 19 سنة وتدرس بالولايات المتحدة، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته صحيفة «مترو» البريطانية واقفة في مكتب الاستقبال عندما كانت تسأل موظفة الاستقبال بالمستشفى حول علاج فك مكسور، قبل أن يفاجأها المعتدي، بعد أن كان يتجوّل في أروقة المستشفى ويبتز المرضى من أجل المال والسجائر، ليضربها رجل من الخلف، ويسدّد لها لكمات قوية على الوجه ويسقطها أرضا، قبل أن يتدخل العاملون بالمستشفى ورجال الأمن بسرعة لتوقيفه.

ويعود الحادث، حسب الصحيفة، إلى يوم 10 فبراير الماضي، وجرى اعتقال الجاني الذي اعترف بالاعتداء على الفتاة، ويتم تقديمه أمام المحكمة في وقت لاحق، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

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