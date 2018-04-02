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أخبار البلد

اليوم .. التضامن تستضيف ندوة "تمكين النساء المصابات بالتوحد"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:22 ص
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
تستضيف اليوم الاثنين وزارة التضامن الاجتماعى، ندوة "تمكين النساء والفتيات ذوات اضطراب طيف التوحد" والتى تقام فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتوحد 2018.

تتناول الندوة التي تقام برعاية وحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وتنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى احتفال اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد لعام 2018 والذي يركز هذا العام على أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد وإشراكهن والمنظمات التي تمثلهن في رسم السياسات واتخاذ القرارات لمعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تحد من تمتعهن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

وعلى هامش الاحتفالية تفتتح وزيرة التضامن معرضا لمنتجات ابناء الجمعية من ذوى التوحد يضم العديد من الانتاج اليدوى المتميز من الاكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميزة?

تأتي الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات التى تقام برعاية الوزارة للاحتفال باليوم العالمى للتوحد والذى ياتى فى الثانى من ابريل كل عام حيث من المقرر ان تضاء مباني الوزارة مساء يوم الاثنين باللون الأزرق تضامنا مع مصابي التوحد.

ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.

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