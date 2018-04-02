تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية والبحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :







الصغرى العظمى







القاهرة 15 29







وسط الدلتا 19 28







الإسكندرية 13 24







بلطيم 14 23







مطروح 12 21







السلوم 13 20







سيوة 13 30







بورسعيد 16 24







دمياط 15 24







العريش 15 25







رفح 14 24







الإسماعيلية 11 29







السويس 12 30







رأس سدر 14 28







نخل 10 28







نويبع 21 32







طابا 20 28







كاترين 07 25







الطور 18 29







شرم الشيخ 21 31







الغردقة 17 30







مرسى علم 19 28







الفيوم 12 30







بنى سويف 13 30







المنيا 12 30







أسيوط 13 31







سوهاج 13 31







قنا 14 34







الأقصر 16 34







أسوان 16 34







أبوسمبل 17 32







الوادى الجديد 16 32







شلاتين 19 32







ابو رماد 20 30







راس حدربة 21 31







حلايب 21