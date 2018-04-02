اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية .. اليوم
اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية
الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:19 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات فى الثالثة من عصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وكانت قد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.