اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات فى الثالثة من عصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.



وكانت قد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.