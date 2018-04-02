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أخبار البلد

اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية .. اليوم

اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:19 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
محمد عبد المنعم
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات فى الثالثة من عصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وكانت قد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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