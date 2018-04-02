فوز مرشح اليسار الوسط بسهولة في انتخابات الرئاسة بكوستاريكا

هزم كارلوس ألفارادو كيسادا مرشح يسار الوسط بشكل حاسم مغن بروتستاني محافظ في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في كوستاريكا التي جرت أمس "الأحد" بتعهده بالسماح بزواج المثليين ليحافظ بذلك على السمعة التي اشتهرت بها بلاده من تسامح.



وحصل ألفارادو كيسادا "38 عاما" الوزير السابق والكاتب على 61 في المئة من الأصوات بعد فرز 95 في المئة من مراكز الاقتراع.



وسيكون ألفارادو كيسادا أصغر رئيس في التاريخ الحديث لكوستاريكا عندما يتولى منصبه في مايو .



وقال ألفارادو كيسادا أمام آلاف من أنصاره المبتهجين الذين كان يطلقون الأبواق ويلوحون بعلم كوستاريكا "التزامي بحكومة من أجل الجميع بمساواة وحرية ومن أجل مستقبل أكثر ازدهارا.